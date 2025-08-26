Шамиль Газизов высказался о будущем тренера Биджиева

Генеральный директор «Динамо» из Махачкалы Шамиль Газизов в беседе с Rusfootball.info отметил, что сейчас клуб не рассматривает отставку главного тренера Хасанби Биджиева.

© Rusfootball

«Сейчас мы не рассматриваем отставку Биджиева, и соответственно давать оценку нашему старту пока рано. Подождем паузу на сборные, и уже тогда сядем и все проанализируем. Пока что никаких изменений не планируется», - сказал Газизов.

После 6 сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе.

Биджиев возглавил «Динамо» в феврале 2024 года. Под руководством 59-летнего специалиста бело-голубые заняли 11-е место в дебютном сезоне в РПЛ.