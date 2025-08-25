Полузащитник «Краснодара» пообещал выучить русский язык

Французский полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен рассказал, будет ли он учить русский язык.

© Спорт день за днем

«Конечно, я хочу учить русский. Это сложно, но я хочу это сделать. Хотелось бы побыстрее», — цитирует Перрена «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» объявил о трансфере Перрена 23 июля. Игрок перешел из французского «Осера».

Перрен является продуктом академии «Лиона». До переезда в Россию всю карьеру провел во французском футболе: 4 сезона за «Орлеан» во французской Лиге 2, в высшем дивизионе чемпионата Франции поиграл за «Осер» и «Лион».

В сезоне 2024/25 отметился лучшей статистикой - забил за «Осер» 10 голов и отдал 11 результативных передач и стал, наравне с Райаном Шерки, лучшим ассистентом турнира. Затем последовал трансфер в Россию.

В этом сезоне хавбек сыграл 4 матча за быков во всех турнирах, забив один мяч и отдав одну голевую передачу.

Контракт с 29-летним футболистом подписан на 3 года.