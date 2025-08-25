«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах по вратарю «Антверпена»

«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах по Сену Ламменсу.

© Sports.ru

Переговоры с «Антверпеном» находятся на продвинутой стадии, и соглашение с вратарем уже достигнуто, сообщает GiveMeSport.

Бельгиец одобрил долгосрочный контракт с «МЮ» с зарплатой, значительно ниже, чем, по слухам, запросили Джанлуиджи Доннарумма или Эмилиано Мартинес. Это, вероятно, объясняет, почему «Манчестер Юнайтед» до сих пор не заключил ни одну из этих двух сделок.

Переговоры по Ламменсу же продвигаются быстро. Первоначально обсуждался трансфер за 20 млн с учетом бонусов, но теперь «Антверпен» хочет получить 25 млн евро для завершения сделки.

Со статистикой 23-летнего вратаря можно ознакомиться здесь.