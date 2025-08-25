Валуев сравнил Клаудиньо с Гашеком

Депутат государственной думы РФ и болельщик «Зенита» Николай Валуев подверг критике бывшего полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо после негативных высказываний бразильца о его последних годах игры в России.

«Если Клаудиньо тяготила атмосфера здесь, он мог разорвать контракт. Его заявления из разряда поведения Гашека. Когда Гашек зарабатывал деньги в России, он возносил нашу страну. Сейчас всё ровно наоборот в его заявлениях», - цитирует Валуева «ВсеПроСпорт».

Ранее Клаудиньо в интервью Flashscore рассказал, что хотел покинуть «Зенит» в связи с мировой геополитической ситуацией, но петербургский клуб его не отпускал. Из-за этого латиноамериканского хавбека тяготила атмосфера в команде.

22 января Клаудиньо официально перешел из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд» за 20 млн. евро.

Бразилец выступал за сине-бело-голубых, начиная с лета 2021 года.

В составе «Зенита» Клаудиньо провел 124 матча, забил 21 мяч и отдал 31 результативную передачу.

В феврале 2023 года полузащитник получил паспорт гражданина Российской Федерации.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 15 млн. евро.