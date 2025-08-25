Коста‑риканский футболист рассказал о переходе в «Крылья Советов»

Коста‑риканский футболист «Крыльев Советов» Джимми Марин в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал, что его решение перейти в самарский клуб связано с любовью к России и местному чемпионату.

© ФК "Оренбург"

Марин подписал контракт с «Крыльями» в июле. На протяжении трех сезонов 27‑летний хавбек выступал за «Оренбург».

— Я грустным улетел в Коста‑Рику, поскольку «Оренбург» вылетел из РПЛ. Там я работал индивидуально, готовился к новому сезону. Продолжал тренироваться и ждал варианты продолжения карьеры. Но приоритетом было остаться в России, я влюбился в вашу страну. И она нравится не только мне, но и всей семье. К счастью, появился вариант с «Крыльями», и я очень рад, что оказался здесь. Были и другие предложения из РПЛ, на меня выходили команды из разных чемпионатов. Но главный тренер «Крыльев Советов» позвонил мне и продемонстрировал интерес. Именно поэтому я в Самаре. Знал о ситуации в клубе и о тех условиях, которые есть в Самаре. Здесь хорошие игроки, прекрасный стадион и отличная тренировочная база. Пообщался с Магомедом Адиевым, который очень хотел, чтобы я присоединился к его команде. Еще разговаривал с Фернандо Костанцей, который уже давно играет в «Крыльях». Он тоже многое рассказал о команде, объяснил, что в Самаре отличный клуб. Фернандо пообещал теплый прием, если соглашусь приехать. Оказавшись в «Крыльях», я понял, что здесь все именно так, как и рассказывал Костанца, — сказал Марин в эфире программы «Наши иностранцы» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Марин провел 81 матч в РПЛ, забил 14 мячей и отдал восемь голевых передач. После шести туров «Крылья» с восемью очками занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.