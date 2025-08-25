Жерсон рассказал, когда наберет форму

Полузащитник «Зенита» Жерсон рассказал, когда окончательно адаптируется к РПЛ.

«Cкоро вернусь, вот увидите. Я упорно тружусь, чтобы как можно быстрее показать все, на что способен. Я – футболист, который за последние 6 или 12 месяцев провел больше всех матчей в мире. Мне надо еще поработать и как следует восстановиться, чтобы на 100% вернуть свою лучшую форму», – рассказал новичок в официальном интервью «Зениту».

Жерсон перебрался в «Зенит» из «Фламенго» за 25 млн евро, став шестым самым дорогим трансфером в истории клуба. В текущем сезоне на счету бразильца шесть матчей в РПЛ и ни одного результативного действия. В последней победной для сине-бело-голубых встрече с махачкалинским «Динамо» (4:0) хавбек появился на поле лишь на 86-й минуте.

Свой статистически лучший сезон в карьере бразилец провел в составе «Марселя» в розыгрыше-2021/22, когда отметился девятью голами и четырьмя голевыми передачами в 35 матчах Лиги 1.

С 2021 года Жерсон вызывается в сборную Бразилии.