«Кайрат» впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов

«Кайрат» из Алма-Аты победил шотландский «Селтик» по итогам противостояния в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026 и впервые выступит на общем этапе данного турнира. В основное и дополнительное время команды голов не забили, а в серии пенальти сильнее оказались жёлто-чёрные.

© Чемпионат.com

Ранее в осенней стадии еврокубков «Кайрат» принимал участие только в сезоне-2021/2022. Тогда жёлто-чёрные прошли в 1-м раунде отбора Лиги чемпионов «Маккаби Хайфа», но на следующем этапе уступили «Црвене Звезде». В Лиге Европы команду из Казахстана ждало поражение от «Алашкерта», но в плей-офф Лиги конференций она переиграла «Фолу» из Люксембурга. В группе H с «Базелем», «Карабахом» и «Омонией» «Кайрат» занял 4-е место и покинул турнир.