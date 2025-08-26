Стало известно, назначит ли «Пари НН» главным тренером Мостового

Спортдир «Пари НН» Александр Удальцов заявил, что клуб не назначит главным тренером Александра Мостового. Ранее экс-игрок «Спартака» заявил о готовности возглавить команду, набравшую три очка в первых шести турах РПЛ.

«Мостовому, если он так часто заявляет о желании работать, правильно начать с команд поменьше статусом. У нас место тренера не вакантно», – цитирует Удальцова «РБ Спорт».

С лета «Пари НН» возглавляет белорусский специалист Алексей Шпилевский, ранее работавший с кипрским «Арисом» и приводивший его к первому в истории чемпионскому титулу.

Сейчас нижегородцы занимают 15-е место, в зоне вылета. Летом клуб потратил на трансферы около 1 млн евро.

Ранее сообщалось, что клуб не планирует увольнять Шпилевского после неудачного старта.