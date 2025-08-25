Карпин высказался о низкой результативности «Динамо»

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин высказался о результативности бело-голубых на старте сезона.

- Не хватало реализации. Это было и раньше, и не хватало с "Пари НН". Отмазки можно находить любые, но для чего? Путь исправления — работа, - сказал Карпин "Чемпионату".

Напомним, 23 августа "Динамо" обыграло "Пари НН" со счетом 3:0 в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги. В этой встрече бело-голубые впервые забили больше одного мяча в новом сезоне чемпионата.

На данный момент подопечные Валерия Карпина идут на седьмом месте с 8 очками.