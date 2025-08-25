«Спартак» проведет матч с лидером чемпионата Беларуси

Пресс-служба московского «Спартака» объявила, что клуб проведёт товарищеский матч с командой «МЛ Витебск» во время сентябрьской международной паузы. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

«Сыграем с «МЛ Витебск» на «Лукойл Арене»! Игра пройдёт в сентябрьскую паузу на матчи сборных. Наш соперник — лидер белорусской Премьер-лиги. Матч состоится 8 сентября в 19:30 мск», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

После шести туров Мир РПЛ этого сезона красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Сочи» 30 августа.