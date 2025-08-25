Канчельскис: Баринову пора уходить из «Локомотива»

Канчельскис о Баринове: «Чемпионом с «Локомотивом» не стать, ему нужно в европейский клуб. Есть пример Миранчука, которой не заиграл в Европе, так как слишком долго сидел в РПЛ»
Андрей Канчельскис считает, что Дмитрию Баринову пора уходить из «Локомотива».
Ранее сообщалось, что АЕК готов заплатить за 28-летнего игрока до двух миллионов евро. Железнодорожники ранее договаривались с хавбеком о том, что отпустят его в иностранный клуб за такую сумму. Однако сейчас руководство якобы не хочет расставаться с капитаном за несколько недель до закрытия трансферного окна.
«Баринову нет никакого смысла цепляться за РПЛ. Он уже выигрывал ее, а еще раз чемпионом с нынешним «Локомотивом» не стать. Какой смысл оставаться тут, если есть интерес из Европы? Баринову нужно выезжать в аэропорт и ждать там звонка, чтобы при первой же возможности улететь в европейский клуб. У него перед глазами есть пример Миранчука, когда заиграть в Европе не получилось, потому что слишком долго сидел в РПЛ», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Канчельскис.
Жерсон об Анчелотти: «В «Зените» семеро бразильцев – это сильно облегчает жизнь. Следить будут и за нами, и за другими игроками в российских клубах»
Медведева о примирении с Загитовой: «Она мне написала: «Давай встретимся». Я говорю: «Может, созвонимся?» Ну что сразу встречаться-то? Она ответила: «Нет, мне надо с тобой поговорить»
Ташуев о Морено в «Сочи»: «Третий сезон не дает результат, но как будто небожитель какой-то! Нашим специалистам не так доверяют почему-то. Наша тренерская школа намного лучше»
Жерсон об Анчелотти: «В «Зените» семеро бразильцев – это сильно облегчает жизнь. Следить будут и за нами, и за другими игроками в российских клубах»
Медведева о примирении с Загитовой: «Она мне написала: «Давай встретимся». Я говорю: «Может, созвонимся?» Ну что сразу встречаться-то? Она ответила: «Нет, мне надо с тобой поговорить»
Ташуев о Морено в «Сочи»: «Третий сезон не дает результат, но как будто небожитель какой-то! Нашим специалистам не так доверяют почему-то. Наша тренерская школа намного лучше»