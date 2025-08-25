Канчельскис: Баринову пора уходить из «Локомотива»

Андрей Канчельскис считает, что Дмитрию Баринову пора уходить из «Локомотива».

© Sports.ru

Ранее сообщалось, что АЕК готов заплатить за 28-летнего игрока до двух миллионов евро. Железнодорожники ранее договаривались с хавбеком о том, что отпустят его в иностранный клуб за такую сумму. Однако сейчас руководство якобы не хочет расставаться с капитаном за несколько недель до закрытия трансферного окна.