Жерсон: в российском футболе многие нарушения не фиксируются

Жерсон об РПЛ: «Футбол жесткий, сложный, агрессивный, многие нарушения не фиксируются. Но мне нравятся такие чемпионаты – это и есть мой игровой стиль»
Жерсон считает, что в российском футболе многие нарушения не фиксируются.
– С самого твоего появления в Петербурге вокруг себя много движухи: проморолики, интервью, фотографии, автографы. Как тебе самому все это?
– Я счастлив, что могу здесь заниматься любимым делом и приносить пользу. Благодарен за такое внимание и очень рад приехать в чужую для себя страну и быть очень тепло в ней принятым.
– Твои первые впечатления о болельщиках в России?
– Как я и сказал, с самого первого дня меня здесь приняли очень хорошо. В России уважительная культура, в которой ценится то, что футболист делает на поле. Это производит приятное впечатление.
– А в целом о «Зените» и российском футболе?
– «Зенит» – клуб с шикарной инфраструктурой, который уделяет своим игрокам все необходимое внимание, а это очень важно.
Футбол здесь жесткий, сложный, довольно агрессивный, потому что многие нарушения не фиксируются. Но мне как раз нравятся такие чемпионаты, поскольку это и есть мой игровой стиль.
– Есть ли что-то особенное, что ты привез с собой сюда из Бразилии, какой-нибудь талисман?
– Нет, нет, нет. Главная победа в моей жизни – это моя дочка. А то особенное, что я беру с собой, где бы я ни оказался, – это Бог. Бог всегда со мной, и это самое главное, – сказал бразильский полузащитник Жерсон.
