Ташуев раскритиковал работу Морено в «Сочи»

Сергей Ташуев раскритиковал работу Роберта Морено в «Сочи».

Испанский специалист возглавляет южан с декабря 2023 года. Под его руководством команда провела 60 матчей и одержала 22 победы при 17 ничьих и 21 поражении.

«Третий сезон специалист не дает результат, а его держат и держат. Футболисты не прогрессируют, нет игры. Вообще ничего нет! Это загадка, которую трудно разрешить. У всех иностранных специалистов сумасшедшие неустойки. Мы, когда приходим работать, нам об этом даже не говорят. Даже не думайте! В первую очередь мы должны любить себя, а мы себя почему-то не очень уважаем. Это неправильно. Наша тренерская школа намного лучше. Для «Сочи» моветон держать такого специалиста, как Морено. Он доказал всем, что не способен, что ничего не получается. Страдают болельщики и российский футбол, потому что собирают неплохих ребят, но они не прогрессируют и в сборных не играют. Почему-то наши специалисты не так востребованы, не так нам доверяют, как иностранным специалистам. Он приехал как будто небожитель какой-то! И что он сделал? Как говорится, за державу обидно», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Ташуев.

После 6 туров Мир РПЛ команда Морено располагается на 16-й строчке в турнирной таблице, набрав 1 очко.