Переговоры по трансферу защитника «Спартака» близки к срыву

Переговоры «Спартака» по трансферу защитника Алексиса Дуарте в бразильский «Сантос» могут сорваться. Об этом сообщил FG Noronha.

По данным источника, красно-белые недовольны поведением представителей заинтересованного клуба. По слухам, в процессе переговоров они перестали выходить на связь.

Дуарте оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро. Он – один из трех профильных центральных защитников в заявке красно-белых (в составе есть Срджан Бабич и Руслан Литвинов).

В текущем розыгрыше РПЛ Дуарте сыграл в пяти матчах, в четырех из которых вышел с первых минут.

В минувшем матче с «Рубином» (победа красно-белых, 2:0) «Спартак» играл в три центральных защитника.

В случае осуществления сделки Дуарте может стать одноклубником Неймара, вернувшегося в родной клуб спустя 12 лет.