Сперцян: постараюсь поменяться футболками с Роналду

Эдуард Сперцян: постараюсь поменяться футболками с Криштиану Роналду
Полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян высказался о предстоящей встрече с экс-форвардом «Реала» Криштиану Роналду во время матча сборных Армении и Португалии в квалификации к чемпионату мира — 2026. Команды сыграют в 1-м туре группы F Встреча пройдёт в субботу, 6 сентября в Ереване.
«Конечно, я жду встречи с Криштиану Роналду. Не люблю сравнений Месси и Роналду. Я думаю, что это два человека, которых нельзя сравнивать. Для меня это два футболиста, которые нереальные, которых не будет в течение 30 лет, может быть. Постараюсь поменяться футболками с Роналду (смеётся)!», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.