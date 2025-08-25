Сперцян: постараюсь поменяться футболками с Роналду

Полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян высказался о предстоящей встрече с экс-форвардом «Реала» Криштиану Роналду во время матча сборных Армении и Португалии в квалификации к чемпионату мира — 2026. Команды сыграют в 1-м туре группы F Встреча пройдёт в субботу, 6 сентября в Ереване.

© Чемпионат.com