Работники ликвидированного футбольного клуба написали заявление в Госдуму

Бывшие сотрудники «Химок» обратились в Госдуму по поводу невыполнения клубом финансовых обязательств в прошлом сезоне. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, письмо было подписано 47 работниками, включая футболистов.

24 мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая Российский футбольный союз (РФС) отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

Изначально СМИ сообщали, что подмосковный клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.