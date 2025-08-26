«Спартак» предложил контракт защитнику «Утрехта»

Защитник «Утрехта» Суффьян Эль-Каруани может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

В покупке 24-летнего футболиста заинтересован «Спартак». Московский клуб предложил марокканцу контракт на три года. Об этом сообщил Sport24.ru. Отмечается, что сам футболист хочет и готов перейти в РПЛ. Ожидается, что «Утрехт» даст ответ по возможной сделке в ближайшие дни.

25 августа в СМИ появилась информация, что «Спартак» направил предложение в размере 3 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов за трансфер Эль-Каруани.

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Эль-Каруани принял участие в 34 матчах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. В новом сезоне Эредивизи у защитника три голевые передачи в трех встречах. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 млн евро.

«Спартак» после шести туров чемпионата России-2025/26 набрал 8 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице.