‎Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением о вызове игроков петербургского клуба Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в сборную Бразилии на матчи отбора к чемпионату мира-2026.

‎

‎Национальная команда сыграет против Чили и Боливии.

‎

‎«Престижно, когда у тебя два игрока вызываются в сборную Бразилии. По вызову Луису Энрике уже была информация, а по Дугласу был немного удивлен. Сантос много работает, он хотел получить этот вызов», — приводит слова Тимощука Metaratings.ru.

‎

‎31-летний Сантос в прошлом году получил российское гражданство. С того момента защитник перестал считаться легионером в матчах РПЛ и Кубка. Если футболист выйдет на поле в встречах отбора, то он вновь будет считаться легионером.

‎

‎На счету игрока в нынешнем сезоне 6 матчей за сине-бело-голубых, 1 гол и 1 ассист. Контракт Сантоса с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 9 млн евро.

‎

‎Бразилия занимает пятое место в рейтинге ФИФА.