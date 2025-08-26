Губерниев высказался о вызове Сантоса в сборную Бразилии

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о вызове защитника "Зенита" Дугласа Сантоса в сборную Бразилии.

- Не факт еще, что Сантос в итоге сыграет за Бразилию. Надо дождаться его выхода на поле в футболке сборной Бразилии, а до сего момента о чем-то другом говорить бессмысленно, - сказал Губерниев "ВсеПроСпорт".

В пресс-службе сборной Бразилии сообщили, что Дуглас Сантос был вызван на сентябрьские матчи c Чили и Боливией.

Дуглас Сантос имеет российское гражданство. В случае, если защитник примет участие в матче за сборную Бразилии, он будет считаться легионером в РПЛ.