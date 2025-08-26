Экс-футболист Гришин: Станкович нашел нужную игру

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре московского «Спартака» в последних турах Мир Российской Премьер-Лиги. В матче 6-го тура красно-белые обыграли «Рубин» (2:0), а в 5-м туре сыграли вничью с «Зенитом» (2:2).

«Спартак» здорово смотрелся в первом тайме матча с «Локомотивом», на протяжении всей игры с «Зенитом», а также на выезде с «Рубином». Я уже много раз говорил, что хочу, чтобы Деян Станкович остался во главе «Спартака». Станкович нашёл нужную игру! Выстроил эффективную схему с тремя защитниками, создал отличную связку Барко — Угальде в атаке. Да, Угальде пока не забивает, но у него есть моменты, а раньше всегда говорили, что «если есть моменты, то голы будут», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

В чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (14). «Спартак» — восьмой. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Сочи» на домашней арене.