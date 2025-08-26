«Сочи» хочет подписать защитника греческого АЕКа

Футбольный клуб "Сочи" интересуется центральным защитником греческого АЕКа Герасимосом Митоглу.

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". При этом, как отмечает источник, греческий клуб пока не получал официального предложения по трансферу своего игрока.

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер афинской команды Марко Николич готов отпустить 25-летнего игрока в Россию. Герасимос Митоглу играет в составе АЕКа с лета 2021 года. За это время он принял участие в 77 матчах во всех турнирах за клуб, записав на свой счет пять забитых мячей. По информации интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость греческого защитника оценивается в 30 миллионов евро.