В ЦСКА оценили работу Челестини на посту главного тренера

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о работе главного тренера Фабио Челестини в начале нового сезона Российской Премьер-Лиги.

© Спорт день за днем

«Конечно, мы сейчас очень довольны. Но пока мы только в самом начале пути и воздержимся от выводов. Как такой вариант возник? Хорошая работа спортивного департамента. Они рассмотрели всех тренеров, которые, на их взгляд, могли быть доступны. Собрали информацию, выяснили, что Фабио принял решение досрочно покинуть «Базель», – приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

20 июня главным тренером ЦСКА был назначен Фабио Челестини. Со швейцарским тренером столичный клуб заключил контракт на два года с опцией продления соглашения еще на один сезон. До перехода в ЦСКА Челестини возглавлял «Базель», с которым выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии.

После шести туров нового сезона чемпионата России ЦСКА под руководством Челестини набрал 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Московский клуб еще не потерпел ни одного поражения со старта сезона, одержав 4 победы и дважды сыграв вничью. В следующем туре армейцы сыграют с «Краснодаром», который с 15 очками лидирует в турнире. Встреча состоится 31 августа.