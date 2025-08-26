Президент "Зенита" сыграет в Кубке России

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев выйдет на поле за "Амкал" в матче Пути регионов Кубка России.

Александр Иванович подтвердил, что будет участвовать в следующем матче", - сообщил главный тренер "Амкала" Виталий Панов в видео на Youtube-канале "Это медиафутбол, бро".

Александр Медведев сыграет за "Амкал" в 1/64 Кубка России против "Салюта". Он станет самым возрастным игроком за всю историю футбола. 14 августа председателю правления "Зенита" исполнилось 70 лет. С 2019 года Александр Медведев занимает эту должность в петербургском клубе. За этот период сине-бело-голубые шесть раз выигрывали чемпионат России. В прошлом году петербуржцы завоевали серебряные медали.