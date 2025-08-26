Полузащитник ЦСКА рассказал, считает ли себя новым Карвальо

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался о том, как относится к сравнению с Даниэлем Карвальо.

© ЦСКА

"Мне ещё слишком далеко до него, чтобы меня сравнивали с ним. Он вошёл в историю ЦСКА и внёс большой вклад в успехи команд", - сказал Алвес в интервью Sport24.

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес во двух играх подряд отметился результативными действиями за красно-синих. В игре против московского "Динамо" (3:1) бразилец забил гол и отдал голевую передачу, а в матче против "Акрона" своим мячом открыл счёт на 6-й минуте.

20-летний полузащитник пополнил состав "армейцев" в летнее трансферное окно. До этого он играл за "Сан-Паулу".

Даниель Карвальо провёл в ЦСКА шесть лет, выиграл с командой Кубок УЕФА и дважды становился чемпионом России. Он принял участие в 140 матчах, забил 26 голов и отдал 45 голевых передач.

После шести туров текущего сезона команда Челестини находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

Следующий матч ЦСКА проведёт в Кубке России против "Балтики". Игра пройдёт в среду, 27 августа.