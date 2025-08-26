Спортивный юрист объяснил, в каком случае Сантос снова станет легионером в РПЛ

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, в каком случае капитан и защитник «Зенита» Дуглас Сантос снова станет легионером в Мир РПЛ. Ранее Сантос, имеющий гражданство РФ, получил приглашение в сборную Бразилии.

