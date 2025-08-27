‎Смородская поделилась мнением о возможном уходе Глушенкова из «Зенита»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном уходе атакующего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

‎Уход из «Зенита»? Маловероятно. «Зенит» отпустит Глушенкова только в Европу, если поступит хорошее предложение. А в клуб РПЛ — точно нет. Они не станут усиливать конкурентов», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

‎Ранее в СМИ появились слухи о том, что «Зенит» предлагал Глушенкова «Црвене Звезде», но игрок отказался переходить в сербский клуб из-за не попадания в Лигу чемпионов

‎В текущем сезоне полузащитник провел 7 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 14 млн евро.

‎После 6 туров чемпионата России «Зенит» занимает шестую строчку, набрав 9 очков.