Стало известно, почему «Спартак» в последний момент отказался от Куэсты

Стало известно, почему московский «Спартак» в последний момент отказался от подписания защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты. У руководства московского клуба вызвали сомнения результаты медосмотра колумбийского игрока, информирует Metaratings.

По сведениям источника, спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао по-прежнему старается убедить совет директоров подписать контракт с Куэстой.

Ранее СМИ сообщали, что российский клуб заплатит за 26-летнего игрока € 6,5 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 2 млн турецкий клуб может получить в виде бонусов. Сделка уже была согласована, а футболист прилетел в Россию.

Куэста выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2025 года. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.