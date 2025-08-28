Холанд изменил свою фамилию на футболке сборной Норвегии

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд добавил фамилию матери на футболку национальной команды.

Теперь 25‑летний нападающий будет играть в национальной команде под фамилией Брёут Холанд.

Ранее нападающий выходил на поле с фамилией отца, однако теперь добавил и фамилию матери — бывшей легкоатлетки Грю Мариты Брёут. Таким образом, футболист будет играть под двойной фамилией, объединив обе родительские фамилии.

В опубликованном пресс‑службой национальной команды видео показана футболка с номером 9 и надписью «Braut Haaland» — Брёут Холанд.

Впервые Холанд сыграет в новой футболке в сентябрьских матчах отбора к ЧМ‑2026 с Финляндией и Молдавией.

По данным британских СМИ, менять фамилию на футболке «Манчестер Сити» форвард не планирует.