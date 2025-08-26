Названа причина отказа «Спартака» от Куэсты

В «Спартаке» усомнились в результатах медосмотра Куэсты. Кахигао пытается убедить руководство подписать защитника (Metaratings)
Названа причина отказа «Спартака» от Карлоса Куэсты.
Ранее сообщалось, что московский клуб отменил трансфер защитника «Галатасарая».
По информации Metaratings.ru, у руководства «Спартака» вызвали сомнения результаты медосмотра Куэсты.
Утверждается, что спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао все еще пытается убедить совет директоров подписать контракт с колумбийским защитником.
