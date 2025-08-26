В «Спартаке» усомнились в результатах медосмотра Куэсты. Кахигао пытается убедить руководство подписать защитника (Metaratings)

Названа причина отказа «Спартака» от Куэсты
Ранее сообщалось, что московский клуб отменил трансфер защитника «Галатасарая».

По информации Metaratings.ru, у руководства «Спартака» вызвали сомнения результаты медосмотра Куэсты.

Утверждается, что спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао все еще пытается убедить совет директоров подписать контракт с колумбийским защитником.

