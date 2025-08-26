Гендир ЦСКА Бабаев высказался об уходе Николича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о ситуации, в которую попал клуб после ухода с поста главного тренера Марко Николича.

«Когда Николич решил уйти, ситуация стала тяжелой. Мы были в цейтноте. Надо было за две недели до начала сборов найти тренера, договориться, подписать контракт. Отдельно отмечу, что Фабио Челестини достаточно быстро вернулся к нам с ответом», – цитирует Бабаева Metaratings.ru.

Николич проработал в ЦСКА один сезон. Под руководством серба ЦСКА финишировал третьим в РПЛ и завоевал Кубок России. Летом специалист ушел в греческий АЕК ради игры в еврокубках. В четверг его команда в рамках ответной встречи в отборочном этапе к Лиге конференций сыграет с «Андерлехтом».

На место Николича пришел Фабио Челестини, в минувшем сезоне завоевавший золотой дубль с «Базелем». В текущем розыгрыше РПЛ ЦСКА идет вторым без единого поражения. Команда с ноября не проигрывает в РПЛ.

31 августа ЦСКА встретится с лидером РПЛ и действующим чемпионом «Краснодаром».