Тренер «Балтики» за месяц поссорился с «Матч ТВ», «Локомотивом» и Тедеевым

Калининградская «Балтика» на старте сезона влюбила в себя нейтрального болельщика и открыла российскому футболу несколько имен. Проект Андрея Талалаева кажется очень крепким — команда хорошо играет в прессинге, разрывает соперников молниеносными контратаками и пока что не имеет проблемных мест.

Но помимо хороших футболистов у «Балтики» есть еще одна важная деталь — главный тренер, который не только работает с командой, но и прекрасно играет на публику. Предупреждение о том, что в лигу заходит наэлектризованный специалист было еще весной — тогда Талалаев на пресс-конференции в Екатеринбурге после победы над «Уралом» (5:2) выдал огненный спич, который зафинишировал фразой «Мы на первом месте. Всё!» и громким ударом по столу.

Но эпатажное поведение Талалева объясняется его нацеленностью на результат — специалист намеренно создает давление на команду, приковывает к ней внимание, чтобы выжать из футболистов максимум. Вот что вспоминал о работе с Талалевым экс-игрок «Ахмата» Владимир Ильин:

«У меня понимание насчет Талалаева такое, что эти конфликты он сам провоцирует. По-моему, в каком-то интервью он сам сказал, что специально так делает. Ищет острые углы и делает это намеренно […]. Он оказывает определенное давление на игрока, тем самым заставляя выжимать максимум».

Талалаев не долго разгонялся и сходу стал самым обсуждаемым тренером РПЛ

Перед стартом сезона Андрей Талалаев жаловался на календарь «Балтики» и просил футбольных чиновников подумать о футболистах, а также хвалил молодежь петербургского «Зенита» и благодарил сине-бело-голубых за товарищеский матч.

В 1 туре чемпионата России калининградцы на выезде сыграли вничью с московским «Динамо» — в той встрече команда Андрея Талалаева могла увозить три очка из Москвы и смотрелась гораздо лучше бело-голубых, которые продолжают поиски себя при новом главном тренере. Но наставник «Балтики» был скромен после матча и сказал следующее:

«Для первого матча РПЛ сыграли достаточно качественно. А качество, как правило, приносит результат. По результату могло было быть лучше, сказать, что удовлетворены счетом, я не могу. До игры многое было сказано про прессинг «Динамо», про игру в атаке. Но с игры я особо моментов вспомнить не смогу», — подвел итоги матча Талалаев.

А вот перед матчем со «Спартаком» Талалев начал подливать масло в огонь — на вопрос о Деяне Станковиче специалист заявил, что он не был поклонником футбола серба и провел аналогию с Менделем. Российского тренера обвинили в неуважении к главному тренеру «Спартака» — тогда и случился первый конфликт с участием Андрея Талалаева — специалист оскалился на журналистов:

«Люди же это читают, что вы пишете. Если у болельщиков требуют Fan ID, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансеров. Потому что вы преподносите по-другому», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Но на эту ситуацию не стали обращать внимание — взор болельщиков и журналистов был прикован к результату: «Балтика» разгромила красно-белых на выезде.

Действительно неуважительное отношение к коллеге Талалаев проявил в матче Кубка России с «Акроном» — главный тренер калининградцев после игры вступил в словесную перепалку с Заурбеком Тедеевым, но сразу же принес извинения. Осадок, тем не менее, остался, а сам зачинщик конфликта подлил масла в огонь:

«Если посмотреть, то видно, от кого шла агрессия, от кого — невосприятие. Готов жить с тем, что я эмоциональный и агрессивный, но мои футболисты — самые лучшие», — приводит слова Талалаева Спортс.

Дальше пошло по нарастающей — досталось «Крыльям Советов», которые, по мнению Талалаева, были хуже его команды в очной встрече, а также комментаторам «Матч ТВ».

«Локомотив», КДК, неприличный жест

Пик эмоциональности Талалаева пришелся на матч 5 тура РПЛ

— в той встрече специалист в прямом эфире обратился к комментатору Александру Неценко через коллегу Петра Денисова:

«Равная игра, #####? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, #####!» — крикнул Талалаев во время матча.

В той встрече досталось и самому «Локомотиву»

— в прямом эфире было заметно, что Андрей Талалаев несколько раз обращался к тренерскому штабу соперника и что-то выяснял. После игры закипело — в сети появилась запись, на которой главный тренер «Балтики» демонстрирует нецензурный жест в адрес тренерской скамейки «железнодорожников».

Эпизод разобрали на КДК РФС — Талалаев нелепо отмазывался:

«Талалаев сказал, что он стряхивал крошку после падения на искусственный газон. Но был виден явный жест. Андрей Талалаев объяснил это своей эмоциональностью». И получил 50 тысяч рублей штрафа», — рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Сам специалист позже подколол «Локомотив», сославшись на произведение Федора Достоевского:

«Если я вдруг какими-то жестами кого-то обидел, например, как футбольный клуб «Локомотив», который перечитал Достоевского, «Униженные и оскорбленные». В этом эпизоде, за который меня оштрафовали на 50 тысяч, я показываю жест как в одну сторону, так потом в другую, где не было футболистов «Локомотива», — сказал Талалаев на пресс-конференции после матча с «Сочи».

И даже на этом список не заканчивается — главный тренер «Балтики» высказался в адрес Алексея Батракова, который излишне проявлял эмоции в матче с калининградцами, ссорился в прямом эфире «Коммент. Шоу» с Александром Бубновым, а недавно и вовсе предложил отправить эксперта в профилакторий на лечение.

При этом в марте этого года Андрея Талалаева дисквалифицировали на год условно за физическое воздействие на футбольного арбитра. Кажется, об этом специалист совершенно забыл — он с головой погружен в футбол и постоянные попытки что-то доказать всем, кто не верит в его команду.

Такое поведение специалиста рано или поздно будет наказано КДК РФС — Деян Станкович, который на старте этапа карьеры в России много высказывался о работе арбитров, не даст соврать — на серба и вовсе «навел прицел» Мажич. К тому же, калининградцы с большой долей вероятности не смогут весь сезон удерживать темп — эпидемия травм, кризис идей — и слова Талалаева уже будут восприниматься иначе, а самим футболистам могут надоесть постоянные выпады наставника.

Пока что Андрея Талалаева смело можно назвать главным шоуменом среди главных тренеров РПЛ. Хорошо это или плохо — решать каждому.