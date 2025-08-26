Дзюба назвал тренера, который привел бы «Спартак» к трофеям

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о ситуации в московском «Спартаке», воспитанником которого является. Он считает, что красно-белым стоило пригласить на пост главного тренера Станислава Черчесова, если в клубе хотят бороться за трофеи.

— Удивляет, что самый большой клуб — такой, как «Спартак» — за 20 лет выиграл только одно чемпионство. Если честно, то, если бы они хотели взять трофей, они бы позвали Черчесова — фундаментального человека, который знает, что такое выигрывать.

— Удивляет, что он не востребован в московских клубах?

— Меня многое удивляет. То Слуцкий был сбитый лётчик, а потом ему все дифирамбы поют. Потом Черчесов — опять то же самое. У нас много нефутбольных людей в структурах клубов, которым важнее не футбольные, а другие дела. Подковёрные. Мы хотим выигрывать трофеи или кому-то нравиться? Кому-то быть удобным? — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».