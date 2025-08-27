«Челси» озвучил «Роме» цену за полузащитника Тайрика Джорджа

«Челси» озвучил «Роме» цену за Тайрика Джорджа.

© Sports.ru

Ранее стало известно, что римляне могут подписать 19-летнего вингера после отказа Джейдона Санчо.

По данным Фабрицио Романо, «Челси» сообщил «Роме», что хочет получить за своего воспитанника около 30 миллионов евро с учетом бонусов и процента от перепродажи.

Кроме того, «синие» настаивают на продаже Джоджа, так как у клуба осталось право лишь на одну аренду за пределы Англии.

Однако бюджет «Ромы» на эту сделку меньше. «Челси» также получил запросы от английских и немецких клубов.

Тайрик провел 26 матчей за первую команду лондонцев, забил 3 гола и сделал 5 ассистов. Его подробная статистика – здесь.