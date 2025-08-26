«Локомотив» трижды отклонил предложение турецкого клуба

«Локомотив» отклонил три предложения турецкого «Коджаэлиспора» по защитнику Жерзино Ньямси. Все три – по аренде. Об этом сообщил Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, первые два предложения представляли собой годовую аренду с возможным правом выкупа, третье включало в себя обязательный выкуп француза за 5 млн евро. Отказ железнодорожников обусловлен нежеланием ждать выплат по завершении сезона. При этом продать защитника клуб готов.

Ньямси оценивается Transfermarkt в 5 млн евро. «Локомотив» подписал его в 2024 году за 3,5 млн евро. В нынешнем розыгрыше РПЛ француз не провел ни одного матча, в минувшем – был основным.

Ньямси – один из четырех легионеров в составе «Локо» без учета вернувшегося из аренды летом бразильца Педриньо.