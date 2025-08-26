Дзюба оценил конкурентоспособность клубов РПЛ в европейских турнирах

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба оценил конкурентоспособность клубов РПЛ в случае их допуска до европейских турниров. Об этом сообщает «РБ Спорт».

© Lenta.ru

По мнению форварда, у российских клубов нет шансов.

«Лучше в таком состоянии сейчас не возвращаться. Думаю, нас там вынесут», — заявил Дзюба.

Ранее Дзюба обратился к руководству «Акрона» после поражения от ЦСКА (1:3) в шестом туре Российской премьер-лиги.

«Где игроки, где усиление? Или у нас какие-то другие задачи? Может, мы хотим в ФНЛ вылететь?» — заявил футболист.

Российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных соревнований с 2022 года. Команды могут проводить только товарищеские матчи.