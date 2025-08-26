Булыкин поспорил с главой Минспорта о книгах для футболистов

Дело футболистов — показывать успехи на тренировках и на поле, а не изучать дополнительную литературу, сказал НСН Дмитрий Булыкин.

Спортсменам вполне достаточно познаний в литературе в рамках школьной программы, какие-либо советы и перечни обязательных для прочтения книг не нужны. Такое мнение в комментарии НСН высказал экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.

О том, что Минспорта утвердит перечень книг для российских футболистов, заявил в интервью ТАСС глава ведомства Михаил Дегтярев. По его словам, министерство интересует «интеллектуальная подготовка наших футболистов». Книги из будущего перечня нужно будет «брать перед матчами и читать на сборах». Булыкин скептически отнесся к инициативе министерства.

«От каждого отдельного спортсмена зависит, что он читает, что берет с собой на сборы. Вряд ли здесь что-то можно советовать, сомневаюсь, что эта система будет работать. Лично я не думаю, что надо читать что-то еще, кроме школьной и университетской программы. Может, госслужащие и министры должны изучать специализированную литературу, а дело футболистов — хорошо тренироваться и играть», — сказал Булыкин.

