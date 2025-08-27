«Динамо» уступило «Крыльям Советов» в серии пенальти в Кубке России

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над московским «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время встречи группы В в Самаре завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых 11‑метровых ударов удачливее оказались хозяева поля — 5:4. Голкипер самарцев Никита Кокарев парировал удар защитника «бело‑голубых» Николаса Маричаля.

«Крылья Советов» набрали шесть очков и лидируют в турнирной таблице, «Динамо» (4 очка) идет вторым. Позже в среду «Сочи» (2 очка) сыграет на выезде с «Краснодаром» (3).

17 сентября состоятся матчи «Крылья Советов» — «Краснодар» и «Сочи» — «Динамо».

Прямую трансляцию матчей Кубка России смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Кубок России. 2025-26. Тур 3

Путь РПЛ

«Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва) — 0:0 (5:4 по пен.)