«Спартак» возобновил интерес к защитнику «Торино»

Московский «Спартак» обратился в «Торино» с вопросом о возможности проведения переговоров о переходе 26-летнего центрального защитника Сауля Коко, сам футболист выразил готовность к переезду в Москву. Об этом сообщает журналист Джакомо Морандин в социальной сети X.

По данным источника, к кандидатуре Коко «Спартак» вернулся после того, как сорвался трансфер защитника «Галатасарая» Куэсты. В прошедшем сезоне Сауль Коко отыграл 34 матча во всех соревнованиях, в которых забил два гола. Текущий контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

«Спартак» после шести туров Мир РПЛ занимает восьмое место в турнирной таблице.