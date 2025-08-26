Агент Джона Джона рассказал, поступали ли предложения от «Зенита»

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «РБ Брагантино» Джона Джона подтвердил, что игроком интересуется «Зенит».

«Я знаю, что он нравится «Зениту», но официальных предложений пока не было», – цитирует Пасторелло Sport24.

Джон Джон оценивается в 7 млн евро на портале Transfermarkt (за ту же сумму «РБ» подписал его у «Палмейраса»), за последний год его ценник вырос на 3 млн евро. Текущий сезон стал для 22-летнего полузащитника пятым на взрослом уровне. В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А он оформил 3+3 по системе «гол+пас».

Джон Джон может стать седьмым бразильцем в заявке «Зенита» без учета Дугласа Сантоса.

Ранее «Брагантино» за 4 млн евро продал в ЦСКА нападающего Алеррандро. Самая дорогая продажа в истории клуба – Клаудиньо в «Зенит» за 12 млн евро в 2021 году.