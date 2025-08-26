Экс-полузащитник национальной сборной России Игорь Семшов прокомментировал жест Максима Глушенкова в матче 6 тура РПЛ «Зенит» - «Динамо Мх».

«Глушенков забил гол и показал жест «я должен быть на поле», которого я не понял. Что ты хочешь показать, кроме того, что можешь показать на поле голами? Этим жестом ты только показываешь, что проблемы с тренером есть. И Барриос поступил абсолютно верно, когда одернул Максима», - заявил Семшов «РБ Спорт».

В матче 6 тура РПЛ Максим Глушенков забил свой первый гол в сезоне. Помимо забитого мяча, он сделал результативную передачу на Горшкова. Сама игра завершилась со счетом 4:0 в пользу сине-бело-голубых.

Глушенков перешел в «Зенит» 1 июля 2024 года из московского «Локомотива». Контракт сине-бело-голубых с нападающим рассчитан до 30 июня 2028 года.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 14 млн. евро.