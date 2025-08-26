Легенды «Челси» и «Ливерпуля» сыграют благотворительный матч на «Стэмфорд Бридж» 11 октября по случаю 120-летия «синих». Терри и Ди Маттео – в числе участников
Легенды «Челси» и «Ливерпуля» проведут благотворительный матч.
Встреча пройдет на «Стэмфорд Бридж» 11 октября и будет приурочена к 120-летию лондонского клуба.
Собранные средства направят в фонд Chelsea FC Foundation и Chelsea Players’ Trust, который занимается поддержкой людей, «сделавших клуб таким, каким он является сегодня».
В составе «Челси» в игре примут участие экс-главный тренер Роберто Ди Маттео, выигравший с командой первый трофей Лиги чемпионов, и экс-капитан Джон Терри.
Дана Уайт: «В UFC нет системы, где у сотрудника смена с девяти до пяти. Мне все равно, сделаете вы работу в девять утра или в девять вечера»
Анри об Исаке: «Один из лучших форвардов АПЛ, если не лучший, может бороться с Холандом – понимаю, почему в «Ньюкасле» расстроены. По игроку не плачут, когда он не слишком хорош»
Фетисов о словах Клаудиньо: «Нельзя российское гражданство раздавать просто так. Если это делается для обхода лимита, мы обманываем сами себя»
Дана Уайт: «В UFC нет системы, где у сотрудника смена с девяти до пяти. Мне все равно, сделаете вы работу в девять утра или в девять вечера»
Анри об Исаке: «Один из лучших форвардов АПЛ, если не лучший, может бороться с Холандом – понимаю, почему в «Ньюкасле» расстроены. По игроку не плачут, когда он не слишком хорош»
Фетисов о словах Клаудиньо: «Нельзя российское гражданство раздавать просто так. Если это делается для обхода лимита, мы обманываем сами себя»