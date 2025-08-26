Экс-игрок "Спартака" высказался о Заболотном

Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Парфёнов высказался о нападающем красно-белых Антоне Заболотном.

- Знаю возможности Заболотного и то, что он всегда будет выдавать максимум и помогать команде. Ничего плохого о нем не скажу, - сказал Парфенов "СЭ".

Напомним, 1 июля 2025 года футбольный клуб "Спартак" объявил о переходе нападающего Антона Заболотного в качестве свободного агента. За это время нападающий принял участие в шести матчах за "Спартак", отдав одну голевую передачу.