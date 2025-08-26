Фетисов о словах Клаудиньо: «Нельзя российское гражданство раздавать просто так. Если это делается для обхода лимита, мы обманываем сами себя»
Вячеслав Фетисов отреагировал на слова Клаудиньо.
Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», ранее заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали».
«Вы от него ждали чего-то другого? Российский паспорт – это серьезный государственный документ, разбрасываться им неправильно. Давать гражданство, чтобы избежать лимита на легионеров, – это изначально какая-то схема. Значит, надо отменить лимит на легионеров. А если человек, который поиграл у нас, продолжает играть и сам попросит российское гражданство, то ему можно его и предоставить. Если же это делается для обхода лимита, то мы в итоге обманываем сами себя. Нельзя просто так раздавать российское гражданство», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Клаудиньо играл за «Зенит» с 2021 по 2024 год. В феврале 2023-го он получил российское гражданство.
