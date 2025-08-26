«Челси» сделал официальное предложение «Барселоне» по полузащитнику

«Челси» направил «Барселоне» официальное предложение по атакующему полузащитнику Фермину Лопесу. «Синие» готовы заплатить € 50 млн за испанского хавбека. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе готовы рассмотреть это предложение, так как подобный трансфер смог бы решить все проблемы сине-гранатовых с финансовым фэйр-плей. Однако данная сделка во многом будет зависеть от решения самого игрока.

В минувшем сезоне Лопес принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.