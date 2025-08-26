Турецкий «Галатасарай» приготовился судиться со «Спартаком»

Турецкий «Галатасарай» приготовился судиться с московским «Спартаком» в случае, если трансфер защитника Карлоса Куэсты в российский клуб не состоится из-за результатов его медицинского обследования. Об этом сообщает Odds.ru.

По информации источника, перед стартом тренировочного лагеря «Галатасарая» Куэста получил признанные на международном уровне медицинские заключения. Однако документы вызвали сомнения у руководства российского футбольного клуба.

«Похоже, "Спартак" создал эту проблему, чтобы не подписывать Куэсту, когда у них был шанс подписать другого игрока. Если этот трансфер будет отменен по состоянию здоровья, и игрок, и "Галатасарай" подадут жалобу», — отметил источник, знакомый с ситуацией.

26-летний Куэста выступает за «Галатасарай» с февраля 2025 года. За это время он принял участие в пяти матчах турецкого чемпионата, в которых не отметился результативными действиями. Кроме того, в его активе 23 матча в составе сборной Колумбии.

Ранее стало известно, что «Галатасарай» заинтересовался в покупке российского голкипера Матвея Сафонова у «Пари Сен-Жермен». Конкретных предложений по выкупу игрока турецкий клуб пока не делал.