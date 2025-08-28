Почетный президент РФС оценил слова Клаудиньо об СВО

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил слова бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо о том, что тот хотел уйти из «Зенита» после начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, футболист «приплел то, что к нему не имеет отношения».

«Такие слова отрицательно характеризуют уровень его мышления и интеллекта, а также говорят об очень низком уровне образованности», — заявил Колосков.

Ранее высказывание Клаудиньо оценил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

«Вопросы политики — не дело футболистов. Таких товарищей не надо было вообще привлекать в наш спорт», — заявил бывший биатлонист.

22 августа Клаудиньо в интервью Flashscore назвал СВО одной из причин ухода из «Зенита» в катарский «Аль-Садд». По его мнению, конфликт на Украине негативно повлиял на престиж Российской премьер-лиги.