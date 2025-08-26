«Ахмат» объявил стартовый состав на матч Кубка России с «Рубином»

Грозненский «Ахмат» назвал стартовый состав на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против казанского «Рубина».

© ФК «Ахмат»

Встреча группы А пройдет во вторник в Грозном, начало — в 20:45 мск.

Стартовый состав «Ахмата»: Вадим Ульянов (вратарь), Турпал‑Али Ибишев, Мехди Заре, Ризван Уциев, Дарко Тодорович, Усман Ндонг, Исмаэл, Эгаш Касинтура, Лечи Садулаев, Брайан Мансилья, Георгий Мелкадзе.

Стартовый состав «Рубина»: Артур Нигматуллин (вратарь), Руслан Безруков, Егор Тесленко, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Олег Иванов, Александр Зотов, Александр Юкич, Никола Чумич, Энри Мукба, Дардан Шабанхаджай.