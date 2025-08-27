Полузащитник «Спартака» продолжит карьеру в «Локомотиве»

‎Полузащитник «Спартак» Данил Пруцев переходит в «Локомотив» на правах аренды на один сезон, сообщает журналист Иван Карпов.

‎

‎По информации источника, «железнодорожники» представят своего новичка до 28 августа. Отмечается, что аренда будет бесплатной, так как ранее из «Локомотива» в «Спартак» перешел защитник Илья Самошников. Предположительная сумма этой сделки составила 5 млн евро.

‎

‎В текущем сезоне 25-летний Пруцев провел 4 матча и не отметился голевыми действиями. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до конца июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 4 млн евро.

‎

‎После 6 туров чемпионата России «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Спартак» находится на восьмоы строчке, записав на свой счет 8 очков.