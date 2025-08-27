Спортдиректор «Пари НН» рассказал о доверии к тренеру

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов заявил, что в клубе полностью доверяют главному тренеру Алексею Шпилевскому и не планируют его увольнять.

Во вторник нижегородская команда проиграла на выезде «Спартаку» в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:4. «Пари НН" с тремя очками занимает 15‑е место в турнирной таблице МИР РПЛ.

— Наверняка в клубе ожидали лучшего начала сезона. Что не получается у команды?

— Идут определенные перемены. Когда мы назначали Алексея Шпилевского на должность главного тренера, то понимали, что предстоит сложный и болезненный процесс. Мы осознанно на это шли. Поэтому ждем. Видим, что некоторые моменты вселяют небольшой оптимизм. Понятно, что плохой результат всегда это нивелирует, но мы верим и продолжаем тот путь, которому привержены.

— Какие моменты внушают оптимизм?

— Появились вещи, которых мы раньше не делали. Мы стали играть иначе, структурно. Команда неплохо выбегает из среднего блока, старается прессинговать соперника, сама пытается разыгрывать мяч. Если говорить о кубковом матче со «Спартаком», то не всё получалось. Но есть детали, которые стали гораздо лучше. Это то, что мы хотим видеть.

Мы взяли тренера на три года и полностью верим в него. Хотим, чтобы он продолжил то, о чем мы договаривались, то, что хотим видеть, — цитирует Удальцова «Евро‑Футбол.Ру».

В следующем матче 30 августа «Пари НН» на выезде сыграет с «Зенитом» в матче седьмого тура МИР РПЛ.

