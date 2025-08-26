«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче с восемью голами

Петербургский «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

© Газета.Ru

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась с результатом 5:3. В составе петербургской команды голами отметились Максим Глушенков, оформивший дубль, Александр Ерохин, Дуглас Сантос и Маттео Кассьерра, реализовавший пенальти. За «Оренбург» забили Владан Бубанья, Алексей Татаев и Ацамаз Ревазов.

«Зенит» и «Оренбург» выступают в группе А. На счету «Зенита» теперь три победы, также клуб обыграл грозненский «Ахмат» и казанский «Рубином». «Оренбург» в первом туре уступил «Рубину», а потом обыграл грозненскую команду.

В четвертом туре группового этапа петербургский клуб сразится с «Ахматом» 17 сентября, стартовый свисток для команд прозвучит в 20:30 по московскому времени. Оренбургская команда на день раньше сыграет с «Рубином», матч начнется в 16:30 мск.